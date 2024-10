Metallstange auf Maisfeld bei Kusterdingen platziert: Hoher Schaden an Mähdrescher

Ein Maiskolben ist in einem Maisfeld zu sehen.

KUSTERDINGEN. Auf einem Maisfeld zwischen Mähringen und Jettenburg ist am Sonntag, gegen 13.20 Uhr, ein Sachschaden in Höhe von wohl mehreren zehntausend entstanden. Das berichtet die Polizei. Ein noch unbekannter Täter hatte nach derzeitigem Kenntnisstand eine Metallstange an einer der Maispflanzen platziert, die beim Erntevorgang von dem Mähdrescher aufgenommen wurde. Dadurch wurde der Mähdrescher erheblich beschädigt. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (pol)