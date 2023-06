Messer gezückt bei Streit zwischen zwei Gruppen junger Leute in Bad Urach

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Noch unklar ist der genaue Hergang von Streitigkeiten zwischen zwei Gruppen junger Leute, zu denen mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizei am Dienstagabend, gegen 22.50 Uhr, ausgerückt ist. In der Nähe des Thermalbads waren offenbar zehn bis 15 Personen in einen Streit geraten. Weil plötzlich einer der Beteiligten ein Messer in der Hand gehalten haben soll, flüchtete die gegnerische Gruppe. Zwei junge Männer, von denen einer auf der Flucht angeblich gestürzt war und sich eine geringfügige Verletzung zugezogen hatte, suchten um Hilfe im nahe gelegenen Krankenhaus nach, von wo aus die Polizei alarmiert wurde. Konkrete Hinweise auf Straftaten oder im Zuge des Streits verletzte Personen liegen nicht vor. (pol)