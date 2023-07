Messer bei Auseinandersetzung in Reutlingen gezückt: 40-Jähriger verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Noch unklar sind die Hintergründe und der Ablauf einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Dienstagabend in der Rommelsbacher Straße. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war es dort zu Streitigkeiten zwischen zwei Fahrgästen aus einem Bus und mehreren anderen Personen an der Bushaltestelle gekommen. Bei dieser zunächst verbal geführten Auseinandersetzung soll es dann auch zu Handgreiflichkeiten gekommen sein, in deren Verlauf auch ein Messer eingesetzt worden sein soll. Dabei erlitt ein 40-Jähriger eine oberflächliche Verletzung, die nachfolgend im Krankenhaus ambulant versorgt wurde. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)