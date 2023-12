Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Im Rahmen eines Fußballspiels ist es am Sonntagmittag in der Storlach-Halle in der Mittnachtstraße in Reutlingen zu einem Handgemenge zwischen mehreren Personen gekommen. Dort war es gegen 12.15 Uhr vermutlich infolge eines Foulspiels zu handfesten Streitigkeiten zwischen mehreren Personen gekommen, wobei sich derzeitigen Erkenntnissen zufolge ein 15 sowie 17 Jahre alter Spieler leicht verletzten. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)