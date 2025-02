Mehrere Männer streiten sich in Reutlinger Gaststätte: Messer gezückt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Noch unklar ist der genaue Ablauf einer Auseinandersetzung, die am Donnerstagabend, gegen 20 Uhr, in einer Gaststätte in der Mittnachstraße begonnen haben soll. Dort war es aus noch ungeklärten Gründen zwischen mehreren namentlich bekannten Männern aus noch ungeklärten Gründen zu Streitigkeiten gekommen, bei denen wohl auch ein Messer vorgezeigt worden sein soll.

Nachdem Gäste schlichtend eingriffen, soll sich Lage zunächst beruhigt haben. Wenig später sollen die Beteiligten in der Katharinenstraße erneut aufeinandergetroffen sein. Auch hier soll es wieder zu Streitigkeiten unter den sich persönlich bekannten Beteiligten gekommen sein. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund der zunächst unklaren Lage waren mehrere Streifenwagen im Einsatz. (pol)