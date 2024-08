Mehrere geparkte Autos in Tübingen beschädigt - Polizei fasst Tätverdächtigen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es in der Tübinger Eisenbahnstraße zu zahlreichen Sachbeschädigungen an geparkten Autos gekommen. Bisher sind fünf geparkte Fahrzeuge bekannt, an denen kurz nach Mitternacht Heckscheibenwischer und Außenspiegel beschädigt wurden.

Bei der unmittelbar nach Bekanntwerden der Taten eingeleiteten polizeilichen Fahndung konnte der mutmaßliche Täter, ein 52-jähriger Mann, in Tatortnähe festgenommen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Weitere Geschädigte sowie Zeugen der Taten werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tübingen unter 07071/972-1440 zu melden. (pol)