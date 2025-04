Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Zwei herrenlose Meerschweinchen haben am Sonntagnachmittag die Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 17 Uhr hatten Passanten im Bereich der Klosterstraße in Neuhausen zwei Meerschweinchen in einer Wiese entdeckt. Das teilt jetzt die Polizei mit. Eine verständigte Streife konnte die beiden schwarz-braunen Nager einfangen und sie ins Tierheim bringen. Ob die Tiere ausgesetzt wurden oder aus ihrem Zuhause ausgebüxt sind, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. (pol)