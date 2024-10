Medizinischer Notfall am Steuer: 82-Jähriger baut Unfall an Reutlinger Stadthalle

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine medizinische Ursache dürfte am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall auf der Konrad-Adenauer-Straße geführt haben. Kurz nach 16 Uhr war ein 82-Jähriger mit einer Mercedes B-Klasse auf der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Lederstraße unterwegs. Nachdem er die Einmündung zur Eberhardstraße passiert hatte, kam er in der Nähe der Reutlinger Stadthalle mit dem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach einem kurzen Stück auf dem Gehweg fuhr der Mercedes zurück auf die Straße, geriet auf den linken Fahrstreifen und prallte schließlich gegen ein Metallgeländer, das die entgegenkommenden Fahrstreifen abtrennt.

Der im Zuge des Unfalls wohl unverletzt gebliebene Senior wurde vorsorglich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Neben einem Rettungswagen und einem Notarzt war auch die Feuerwehr mit einem Fahrzeug zur Unfallstelle ausgerückt. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Den entstandenen Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 15.000 Euro. (pol)