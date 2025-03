Bitte aktivieren Sie Javascript

Münsingen: Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat eine 51-jährige Rollerfahrerin am Sonntagnachmittag bei einem Sturz nach dem Ortsausgang von Magolsheim in Richtung Böttingen erlitten. Ersten Erkenntnissen zufolge kam die Zweiradlenkerin gegen 16 Uhr aufgrund einer medizinischen Ursache mit ihrem Roller der Marke Peugeot auf der L230 zu Fall. Der Rettungsdienst brachte sie nach der Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus. 8POL9