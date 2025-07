Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH-WITTLINGEN. Zu einem Arbeitsunfall ist es am Mittwochmittag in Bad Urach-Wittlingen gekommen. Gegen 12.15 Uhr war ein 41-Jähriger auf einem Gerüst im Drosselweg tätig und stürzte aus noch unbekannter Ursache zu Boden. Der Mann wurde mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. (pol)