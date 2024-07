Mann springt in Reutlingen auf Polizeiauto herum und verletzt Beamte

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Reutlingen gegen einen 46-jährigen Reutlinger. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann am Sonntagmittag, gegen 17 Uhr, wohl in einem psychischen Ausnahmezustand randaliert und Betreuer seiner Wohngruppe bedroht, weshalb die Polizei in die Oberlinstraße gerufen wurde.

Schon beim Eintreffen der alarmierten Polizei stürmte der Mann in aggressiver Haltung auf die Beamten zu, kletterte auf den Streifenwagen und sprang auf dem Dach des Fahrzeugs herum, sodass dieses beschädigt wurde. Bei der nachfolgenden Ingewahrsamnahme setzte sich der 46-Jährige heftig zur Wehr, beleidigte und bespuckte die Polizisten. Der 46-Jährige konnte schließlich mit Unterstützung einer weiteren Streifenwagenbesatzung vorübergehend festgenommen werden, wobei zwei Beamte und der Beschuldigte leicht verletzt wurden.

Die Polizeibeamten konnten nach einer ärztlichen Versorgung ihren Dienst in der Folge fortsetzen. Der Beschuldigte wurde nach einer ambulanten Behandlung seiner Blessuren in eine Fachklinik eingeliefert und sieht jetzt entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (pol)