Mann in Reutlingen rennt bei Rot über die Straße

REUTLINGEN. Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von rund 4.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, den ein 45-jähriger Fußgänger am Donnerstagabend an der Kreuzung Am Echazufer / Seestraße verursacht hat. Ein 48-Jähriger war kurz nach 20 Uhr mit seinem VW Tiguan auf der Straße Am Echazufer unterwegs und wollte die Kreuzung zur Seestraße bei Grün geradeaus überqueren.

Dabei kam es zur Kollision mit dem 45-Jährigen, der die für ihn Rot zeigende Fußgängerampel ignorierte und über die Straße rannte, sodass der VW-Fahrer keinerlei Chancen hatte, um reagieren zu können. Die Besatzung eines hinzugerufenen Rettungswagens konnten den 45-Jährigen vor Ort ambulant behandeln. Ein Transport ins Krankenhaus war nicht erforderlich. (pol)