Mann in Reutlingen mit Messer verletzt - Polizei sucht Zeugen

REUTLINGEN. Zu einer Auseinandersetzung unter zwei Bekannten, bei der auch ein Messer eingesetzt worden sein soll, ist es am Montagvormittag in der Karlstraße in Reutlingen gekommen. Das berichtet die Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll ein 34-Jähriger gegen 10.40 Uhr einen ihm bekannten, 39 Jahre alten Mann, mutmaßlich mit einem Messer eine Verletzung am Kopf zugefügt haben und anschließend mit einem Fahrzeug geflüchtet sein. Der 39-Jährige wurde aufgrund seiner Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht.

Der 34-jährige Mann, der bei der Auseinandersetzung ebenfalls Verletzungen davongetragen hatte, konnte wenig später angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Auch er wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 071219423333 um Zeugenhinweise. (pol)