Mann wirft Stein durch Scheibe des Metzinger Polizeireviers und demoliert ein Auto

METZINGEN. Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro ist das Ergebnis von zwei geworfenen Steinen, welcher in der Nacht zum Samstag am Metzinger Polizeirevier entstanden ist. Das berichtet die Polizei. Gegen 02.30 Uhr warf ein 26-jähriger Mann, der sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, einen handgroßen Stein auf die Außenscheibe der Schleuse des Polizeireviers in Metzingen. Ein weiterer Stein traf ein geparktes Fahrzeug vor dem Polizeirevier. Der Mann konnte anschließend widerstandslos festgenommen und in eine psychiatrische Einrichtung verbracht werden. (pol)