Mann wird bei Einbruch in Ohmenhäuser Einkaufsmarkt ertappt und flüchtet

REUTLINGEN. Beim Einbruch in einen Einkaufsmarkt in der Brühlstraße im Reutlinger Stadtteil Ohmenhausen ist ein Unbekannter am frühen Dienstagmorgen überrascht worden. das berichtet die Polizei. Gegen vier Uhr war die Polizei von einem Zeugen alarmiert worden, der beobachtet hatte, wie ein Mann ein Loch in die Schaufensterscheibe schlug. Als der Kriminelle registrierte, dass er bemerkt worden war, ergriff er sofort die Flucht, ohne in den Markt gelangt zu sein. Allerdings hinterließ er einen Sachschaden von geschätzten 2.000 Euro an der Scheibe.

Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang erfolglos. Der Unbekannte wird als etwa 180 cm groß und von kräftiger Statur beschrieben. Er war mit einem schwarzen T-Shirt, dunkler Hose und einer dunklen Basecap bekleidet. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)