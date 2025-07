Mann weigert sich Reutlinger Gaststätte zu verlassen und verletzt drei Polizisten

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Mann hat am Montagabend erheblichen Widerstand geleistet und dabei drei Polizeibeamte leicht verletzt. Gegen 21.30 Uhr ging bei der Polizei der Notruf eines Gaststättenpächters ein, dass ein Gast in seinem Lokal erheblich stören und nicht gehen würde. Beim Eintreffen der ersten Polizeistreife in der Bahnhofstraße zeigte sich der 28-Jährige äußerst aggressiv und leistete beim Verbringen ins Freie erheblichen Widerstand. Nur unter Hinzuziehung weiterer Kräfte konnte der Mann überwältigt und einem Arzt zur Bescheinigung der Haftfähigkeit zugeführt werden. Im Anschluss musste der 28-Jährige die Nacht in einer Arrestzelle verbringen. Während des Einsatzes wurden drei Beamte leicht verletzt. Sie konnten ihren Dienst fortsetzen. Zudem beleidigte und bedrohte er fortlaufend die Polizisten, sodass der Mann jetzt mit mehreren Anzeigen rechnen muss. (pol)