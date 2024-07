Mann umarmt und schlägt Mädchen in Reutlingen - Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Kriminalkommissariat Reutlingen sucht Zeugen zu einem Körperverletzungsdelikt an einer Zwölfjährigen am Donnerstagnachmittag in der Reutlinger Pestalozzistraße. Das Mädchen hielt sich gegen 14.40 Uhr an einer dortigen Bushaltestelle auf, als es von einem Unbekannten von hinten umarmt wurde, berichtet die Polizei. Als sich die Zwölfjährige daraus löste, schlug sie der Mann und flüchtete anschließend. Erkennbare Verletzungen erlitt das Kind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.

Der Täter wird als circa 170 Zentimeter großer, junger Mann von schlanker Statur beschrieben. Er hat dunkle Haare und trug zur Tatzeit ein dunkelblaues T-Shirt sowie eine schwarze Jeanshose. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 071219423333 entgegengenommen. Im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen wird insbesondere geprüft, ob ein Zusammenhang mit ähnlich gelagerten Taten besteht, bei denen von einem Unbekannten junge Frauen angegangen wurden. (pol)