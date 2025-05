Mann stürzt in Reutlingen mit Pedelec und stirbt in Klinik

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Mann ist am Dienstag nach dem Sturz von seinem Pedelec kurze Zeit später in einer Klinik gestorben. Der 43-Jährige befuhr gegen 17.15 Uhr mit dem neu gekauften Pedelec den Gehweg der Straße Am Heilbrunnen zwischen der Fährwiesenstraße und der Straße Hinter der Hopfenburg.

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Mann die Kontrolle über sein Zweirad, geriet ins Schlingern und stürzte kopfüber zu Boden. Eine Fremdbeteiligung konnte Zeugen zufolge ausgeschlossen werden. Der 43-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, wo er im Laufe des Abends an den Unfallfolgen verstarb. (pol)