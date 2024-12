Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Hinter das Hallenbad in der Klemmstraße sind die Rettungskräfte am Mittwochnachmittag, gegen 16.15 Uhr, ausgerückt. Dort war zuvor ein Senior beim Gassi gehen mit seinem Hund in die Echaz gestürzt. Der Mann, der sich nicht mehr selbstständig aus dem Wasser begeben konnte, wurde von der Feuerwehr aus dem circa 40 Zentimeter tiefen Bach gerettet. Der verletzte und unterkühlte Senior kam im Anschluss mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Hund wurde an Angehörige übergeben. (pol)