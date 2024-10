Mann spricht Kinder in Gächingen unsittlich an - Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN. Zwei Kinder sind bereits am Freitagnachmittag in St. Johann von einem bislang unbekannten Mann unsittlich angesprochen worden. Das berichtet die Polizei. Die beiden 10 Jahre alten Jungen befanden sich kurz vor 16 Uhr im Ortsteil Gächingen vor dem Eingang eines Discounters in der Helmut-Käppler-Straße. Sie wurden zunächst von einem Mann beobachtet und schließlich auch von diesem unsittlich angesprochen. Die beiden Jungen haben sich in der Folge von der Örtlichkeit entfernt.

Der Mann wird als circa 170 cm groß mit weißen Haaren und einer Halbglatze beschrieben. Zur Tatzeit war er mit einer hellen Jeanshose bekleidet und trug eine Kette mit einem goldenen Anhänger sowie schwarzen und weißen Perlen. Er verließ die Örtlichkeit mit einem Motorroller, welcher lila und rot lackiert war und an welchem eine schwarze Helmbox montiert war. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 0738193640 mit dem Polizeirevier Münsingen in Verbindung zu setzen. (pol)