Mann schlägt in Pliezhausen zwei Mädchen und raubt sie aus

PLIEZHAUSEN. Zwei Mädchen sind am Samstagabend am Schillerplatz in Pliezhausen ausgeraubt und geschlagen worden. Das berichtet die Polizei. Die beiden 14-Jährigen wurden gegen 18 Uhr beim Verlassen eines Linienbusses zunächst von einem unbekannten Mann verdächtigt, seine E-Zigarette gestohlen zu haben. In der Folge schlug er eines der Mädchen ins Gesicht. Die zweite Jugendliche wurde von ihm zu Boden gedrückt und durchsucht. Hierbei entnahm der Angreifer gewaltsam deren Bluetooth-Kopfhörer und 20 Euro Bargeld, ehe er vom Tatort flüchtete.

Zu dem bislang unbekannten Täter, der als 165 bis 170 cm groß, korpulent und dunkelhäutig beschrieben wurde, ermittelt nun das Kriminalkommissariat Reutlingen. Zum Tatzeitpunkt soll der Mann komplett dunkel gekleidet gewesen sein und eine weiße Strickmütze getragen haben. (pol)