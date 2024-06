Mann schießt nach Streit in Tübingen mehrmals in die Luft

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Mehrere Streifenwagenbesatzungen sind am Freitagabend in die Tübinger Hanna-Bernheim-Straße ausgerückt. Gegen 22.10 Uhr kam es dort zu Streitigkeiten zwischen einer 15-jährigen Jugendlichen und ihrem 43-jährigen Nachbarn, berichtet die Polizei. Nach der verbalen Auseinandersetzung gingen beide Parteien in ihre Wohnungen zurück, woraufhin der 43-Jährige mehrmals mit einer Schreckschusswaffe von seinem Balkon aus in die Luft schoss. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Mann vor seinem Wohnhaus antreffen, kontrollieren und die Schusswaffe sicherstellen. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgrund eines Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen. (pol)