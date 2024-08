Mann randaliert in Tübingen auf der Straße: Von Polizei in Gewahrsam genommen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. In der Gewahrsamszelle des Polizeireviers endete der Abend für einen 24-Jährigen, der am Dienstag in Tübingen randaliert hatte. Gegen 22.10 Uhr wurde die Polizei von Zeugen alarmiert, die den 24-Jährigen beobachtet hatten, wie er zunächst beim Entlanglaufen der Uhlandstraße mehrere Mülltonnen umwarf und gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Fiat trat. Im weiteren Verlauf lief er die Eberhardsbrücke hoch in Richtung Karlstraße, wobei er grundlos zahlreiche Passanten anschrie und mehrfach auf den Fahrkartenautomaten an der Haltestelle Eberhardsbrücke sowie auf abgestellte Fahrräder an der Ecke Eberhardsbrücke/Gartenstraße eintrat.

Dem auch gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten aggressiven und augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stehenden Mann wurde nach der Feststellung seiner Personalien ein Platzverweis erteilt und der Gewahrsam angedroht. Nachdem er dem Platzverweis nicht Folge leisten wollte und sich nicht abhalten ließ, weiter in die Innenstadt zu laufen, musste er in Gewahrsam genommen werden. Ob an dem Fahrkartenautomaten und an dem Pkw Schäden entstanden sind, ist Gegenstand der Ermittlungen, zu denen das Polizeirevier Tübingen unter der Telefonnummer 070719721400 noch nach Zeugen und Geschädigten sucht. (pol)