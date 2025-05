Mann randaliert in Reutlinger Gaststätte - Widerstand gegen Polizisten

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Gegen einen 54-Jährigen, der am frühen Freitagmorgen in einer Gaststätte in der Stadtmauerstraße randaliert hatte, ermittelt das Polizeirevier Reutlingen. Das berichtet die Polizei. Gegen 2.50 Uhr war die Polizei alarmiert worden, weil der Mann das Lokal nicht verlassen wollte und dort begonnen hatte zu randalieren. Polizeibeamte trafen den stark alkoholisierten Störer an und nahmen ihn in Gewahrsam. Da er sich offensichtlich auch in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in einer Fachklinik untergebracht. Der 54-Jährige leistete hierbei Widerstand, bei dem niemand verletzt wurde. Zudem beleidigte er sowohl die Polizeibeamten als auch die Klinikangestellten mehrfach. Er sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen. (pol)