Mann randaliert im Bus in Tübingen und greift Frau an

TÜBINGEN. Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Tübingen seit Dienstagabend gegen einen Mann, der zunächst in einem Bus randaliert und anschließend eine Zeugin angegriffen haben soll. Das teilt die Polizei mit. Kurz vor 19 Uhr war es am Nordring, an der Haltestelle Linsenbergstraße, in einem Linienbus zu einem Streit zwischen dem Mann, der ein Fahrrad mit sich führte, und dem Busfahrer gekommen.

Dieser hatte den Fahrgast angewiesen, Platz für eine Frau mit Kinderwagen zu schaffen. Der Mann trat daraufhin gegen den leeren Kinderwagen, öffnete über einen Notmechanismus eine Bustüre und lief davon. Weder am Kinderwagen noch am Bus entstand dadurch Sachschaden. Bis zum Eintreffen der Polizei wurde die Busfahrt nicht fortgesetzt. Noch während der Sachverhaltsaufnahme wurde gegen 19.20 Uhr eine Auseinandersetzung auf einem Parkplatz in der Straße Sand gemeldet.

Frau mit Pfefferspray besprüht

Eine 50-Jährige, die den Bus aufgrund der Fahrtunterbrechung verlassen hatte und zu Fuß weitergegangen war, war dort erneut auf den Mann aus dem Bus getroffen. Dieser soll sie damit konfrontiert haben, dass sie zuvor der Frau mit dem Kinderwagen zu Hilfe gekommen war und die 50-Jährige mit Pfefferspray besprüht haben. Zudem soll er gegen einen in der Nähe befindlichen Pkw getreten haben.

Als mehrere Zeugen auf die Situation aufmerksam wurden, fuhr der Tatverdächtige mit einem Fahrrad davon. Die Geschädigte wurde von einer Rettungswagenbesatzung versorgt. Der entstandene Sachschaden am Pkw kann noch nicht beziffert werden. Eine eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg, jedoch liegen Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen vor. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (pol)