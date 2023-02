Mann prallt bei Dettingen mit Auto gegen Felswand

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Leicht verletzt wurde ein Pkw-Lenker am Samstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Dettingen an der Erms und Hülben. Der 47-jährige Fahrer eines VW Polos war gegen 11.15 Uhr in Fahrtrichtung Dettingen unterwegs und musste einem auf der Straße liegenden Stein ausweichen. Hierbei kam er dann gegen die rechts befindliche Felswand. Der Pkw kippte aufgrund der Kollision und kam auf dem Dach zum Liegen.

Der Fahrer konnte sich selbst befreien und wurde durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in eine Klinik verbracht. Die Feuerwehr Hülben sicherte den Pkw gegen Abrutschen ab, bis er durch ein Unternehmen geborgen und abgeschleppt werden konnte. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro. Aufgrund der Bergung musste die sog. Promillesteige für circa eine Stunde gesperrt werden. (pol)