Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Der bei einem Verkehrsunfall am 15.05.2025 an der Kreuzung Kohlplattengasse/ Ermsstraße schwer verletzte 74-Jährige ist am Dienstag verstorben. Wie bereits berichtet, war der Radler mit einem vorfahrtsberechtigten Ford Transit zusammengestoßen. Anschließend wurde der Schwerverletzte vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er in der Nacht zum Dienstag seinen Verletzungen erlag. (pol)