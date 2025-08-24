Mann nach Sturz von Pedelec in Reutlingen nicht mehr ansprechbar

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat ein 61-jähriger Lenker eines Pedelecs am Samstagnacht, gegen 23.45 Uhr erlitten. Nach Angaben eines Zeugen, befuhr der Mann den Geh- und Radweg der Rommelsbacher Straße in Fahrtrichtung Orschel Hagen und stürzte kurz vor der Einmündung zur B464 aus bislang unbekannten Gründen nach rechts auf den Asphalt.

Beim Eintreffen der Streife konnte der Radlenker, welcher keinen Helm trug, am Boden liegend mit einer Kopfverletzung aufgefunden werden. Da er nicht mehr ansprechbar war, wurde er zur weiteren Untersuchung mit dem eingetroffenen Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik verbracht. Am Rad entstand leichter Sachschaden.

Da eine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit durch Medikation oder Alkohol nicht gänzlich ausgeschlossen werden konnte, wurde in der Klinik eine Blutentnahme beim Radfahrer durchgeführt. (pol)