Mann mit Softair-Pistole löst Polizei-Einsatz auf Reutlinger Marktplatz aus

REUTLINGEN. Eine verdächtige Wahrnehmung hat am Samstagabend einen Polizei-Einsatz mit mehreren Streifenwagen auf dem Reutlinger Marktplatz ausgelöst. Das berichtet die Polizei. Gegen 21.30 Uhr konnten Zeugen einen Mann beobachten, welcher vor einer Personengruppe mutmaßlich eine Schusswaffe präsentierte und diese im Hosenbund bei sich trug. Der Unbekannte begab sich danach in eine naheliegende Gaststätte, in welcher er durch die verständigten Polizeibeamten festgestellt und einer Personenkontrolle unterzogen werden konnte.

Die Durchsuchung des 18-Jährigen führte zum Auffinden einer täuschend echt aussehenden Softair-Pistole sowie einer Sturmhaube. Die Gegenstände, welche vor Ort sichergestellt wurden, führte der junge Mann, wie er selbst angab, zum Dreh eines Musikvideos mit. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde dem Heranwachsenden ein Platzverweis erteilt, er wird zudem aufgrund einer Ordnungswidrigkeit zur Anzeige gebracht. (pol)