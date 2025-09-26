Mann mit beschädigtem Auto und ohne Versicherung bei Pfullingen unterwegs

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Pkw mit teils gravierenden Mängeln ist am Donnerstagvormittag, kurz nach 11 Uhr, einer Streifenbesatzung auf der K 6729 aufgefallen. Bei der anschließenden Kontrolle des Peugeot stellten die Beamten nicht nur fest, dass die Reifen ohne Profil waren, sondern auch bedenkliche technische Beschädigungen an den Rädern vorhanden waren. Zudem fehlten gleich mehrere Radmuttern.

Bei der weiteren Überprüfung des 27 Jahre alten Lenkers stellte sich heraus, dass dieser ohne Versicherung unterwegs war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Das Polizeirevier Pfullingen hat sowohl ein Strafverfahren, als auch mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (pol)