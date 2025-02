Mann kippt in Gniebel mit Bagger um

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Bei einem Arbeitsunfall in der Verdistraße in Gniebel ist am Dienstagmorgen eine Person verletzt worden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge wollte ein 50 Jahre alter Mann gegen 8.15 Uhr mit einem Acht-Tonnen-Bagger offenbar eine Gitterbox mit Metallteilen in eine Baugrube hinablassen, berichtet die Polizei. Dabei geriet der Bagger ins Kippen und fiel außerhalb der Grube zur Seite. Der 50-Jährige wurde von der Feuerwehr aus der Fahrerkabine befreit und nach derzeitigem Kenntnisstand mit einer Handverletzung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (pol)