Mann in Tübingen onaniert auf Parkbank

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein Mann hat sich am Donnerstagvormittag an einem Fußweg zwischen den Straßen Ob der Grafenhalde und dem Rosenauer Weg selbst befriedigt. Kurz nach 11.30 Uhr war eine Zeugin bergabwärts auf dem Weg unterwegs, als sie einen auf einer Parkbank sitzenden Mann bemerkte. Dieser soll ein Smartphone in der Hand gehalten und sich dabei selbst befriedigt haben. Nachdem die Zeugin den Notruf abgesetzt hatte, war der Mann verschwunden.

Die alarmierten Beamten konnten wenig später in unmittelbarer Nähe einen der Personenbeschreibung entsprechenden 24-Jährigen antreffen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Erregung öffentlichen Ärgernisses ermittelt. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07071/972-1400 beim Polizeirevier Tübingen zu melden. (pol)