Mann in Tübingen mastrubiert vor Hotel

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein Exhibitionist hat am frühen Mittwochmorgen in der Wöhrdstraße sein Unwesen getrieben. Zwei Personen, die sich auf der Terrasse eines dortigen Hotels aufhielten, war der Täter gegen 2.30 Uhr aufgefallen. Dieser soll sich vor dem Hotel Videos mit pornografischem Inhalt angesehen und dabei masturbiert haben. Als er die zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten bemerkte, flüchtete er durch einen Durchgang in Richtung Friedrichstraße. Eine eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Der Täter wird als etwa 180 Zentimeter groß und schlank beschrieben. Er war mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer schwarzen langen Hose, dunklen Schuhen und einer ebenfalls dunklen Kappe bekleidet. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 07071/972-8660 um sachdienliche Hinweise. (pol)