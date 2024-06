Mann in Reutlinger Kirche beim Klauen erwischt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein mutmaßlicher Dieb ist am Mittwochnachmittag auf frischer Tat in einer Reutlinger Kirche erwischt worden. Ein Mitarbeiter der Kirche in der Sankt-Wolfgang-Straße bemerkte, wie ein Mann gegen 14.45 Uhr Geld aus den Opferstöcken herausholen wollte. Daraufhin sprach er den 45-Jährigen an und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet. (pol)