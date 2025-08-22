Mann in Reutlingen von Trio geschlagen: Geldbeutel und Mütze geraubt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Noch unklar sind die Hintergründe einer Raubstraftat am Donnerstagabend in der Eberhardstraße in Reutlingen. Das berichtet die Polizei. Nach ersten Angaben des 39-jährigen Geschädigten war er gegen 21.10 Uhr von drei Männern geschlagen worden. Nachdem das Trio weggerannt war, stellte der Geschädigte, dem zumindest einer der Tatverdächtigen flüchtig bekannt sein dürfte, das Fehlen seines Geldbeutels und seiner Mütze fest. Der Leichtverletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. Die Ermittlungen dauern an. (pol)