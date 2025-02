Mann in Reutlingen mit Stock angegriffen - Schwester verteidigt ihn mit Pfefferspray

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern und einer Frau am Freitagnachmittag ist Gegenstand von Ermittlungen durch das Polizeirevier Reutlingen. Gegen 17.30 Uhr kam es am Reutlinger Bahnhof zunächst zum verbalen Streit zwischen zwei 18 und 20 Jahre alten Männern, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete, berichtet die Polizei. Hintergrund für die Streitigkeiten dürfte eine verbale Entgleisung des 20-jährigen gegenüber der 19-jährigen Schwester seines Kontrahenten gewesen sein.

Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug der ältere Mann den Jüngeren mit einem Holzstock, woraufhin dessen Schwester mit einem Pfefferspray den Angreifer besprühte. Hierdurch erlitt er leichte Verletzungen und musste mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. (pol)