Mann in Reutlingen mit Messer angegriffen - Polizei sucht Zeugen

REUTLINGEN. Ein 26-Jähriger ist in der Nacht zum Mittwoch in der Lindachstraße von einem Unbekannten angegangen und verletzt worden. Gegen 0.10 Uhr war der Geschädigte zu Fuß in der Lindachstraße unterwegs, als zwischen der Hindenburgstraße und der Champignystraße drei Unbekannte zu ihm aufschlossen.

Einer der Männer soll den 26-Jährigen anschließend wortlos mit einem Messer angegriffen haben und daraufhin mit seinen beiden Begleitern geflüchtet sein. Der Geschädigte erlitt eine Armverletzung. Zur weiteren Behandlung wurde er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Eine eingeleitete Fahndung nach dem unbekannten Trio verlief ohne Erfolg.

Von einem der Männer liegt folgende Personenbeschreibung vor: Er war zwischen 25 und 30 Jahre alt, rund 180 Zentimeter groß und dunkelhäutig. Zeugen die insbesondere in der Nacht zum Mittwoch im Bereich der Lindachstraße verdächtige Personen bemerkt oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (pol)