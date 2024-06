Mann in Reutlingen durch Faustschlag verletzt - Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach einem etwa 30 bis 40 Jahre alten Mann fahndet das Polizeirevier Reutlingen nach einer Auseinandersetzung, die sich am frühen Freitagmorgen, gegen 0.40 Uhr, am Reutlinger Listplatz ereignet hat. Dort war es zwischen einem 37-Jährigen und dem noch Unbekannten zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der der 37-Jährige durch Faustschläge so schwer verletzt wurde, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Das berichtet die Polizei. Der Unbekannte wird als dunkelblond, mit kurzen, seitlich rasierten Haaren beschrieben. Er soll einen Drei-Tage-Bart getragen und mit einer dunklen, möglicherweise gemusterten Sweatjacke und blauen Jeans bekleidet gewesen sein. Hinweise bitte an das Polizeirevier Reutlingen, Telefon 07121/942-3333. (pol)