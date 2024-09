Mann in Pfullingen flüchtet mit 140 km/h vor Verkehrskontrolle

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Gegen 4.10 Uhr am frühen Sonntagmorgen sollte in der Innenstadt von Reutlingen ein Pkw Audi durch die Polizei kontrolliert werden, welcher zuvor mit Schlangenlinien in Richtung Pfullingen fuhr. Als der 32-jährige Audi-Lenker den Streifenwagen erkannte, beschleunigte er diesen und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Ursulabergtunnel, wo er im weiteren Verlauf aus dem Sichtkontakt der Streifenwagenbesatzung geriet. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen nach dem Pkw Audi konnte dieser im Bereich Lichtenstein-Unterhausen von einer weiteren Streifenwagenbesatzung gesichtet werden. Der Audi-Lenker sollte erneut kontrolliert werden, flüchtete auch hier wieder und fuhr mit 140 km/h die Honauer Steige entlang. Während der Weiterfahrt missachtete der Audi-Lenker mehrere Male die ihm geltenden Anhaltesignal durch den Streifenwagen. Die Fahrt ging weiter in Richtung Traifelberg.

In einer Spitzkehre der Heerstraße am Ortsausgang Honau fuhr der Audi-Lenker geradeaus auf einen Waldweg. Nachdem er diesen Waldweg ca. ein Kilometer entlang fuhr, fuhr sich der Pkw Audi fest. Durch die dahinter befindliche Streifenwagenbesatzung konnte der 32-Jährige widerstandslos festgenommen werden. Der Audi-Lenker, welcher nicht im Besitz eines Führerscheins ist, betrunken und unter Drogeneinwirkung fuhr, musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ebenfalls bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Audi nicht zugelassen ist. Zur Bergung des Pkw kam ein Abschlepper vor Ort. (pol)