Mann im Reutlinger Listpark verprügelt

REUTLINGEN. Ein Mann musste nach einer Schlägerei im Reutlinger Listpark am späten Dienstagnachmittag in eine Klinik gebracht werden. Aus bislang ungeklärter Ursache schlugen und traten gegen 17.20 Uhr zwei 41 und 20 Jahre alte Männer auf einen 39-Jährigen ein. Dieser erlitt hierbei so schwere Verletzungen, dass er nach einer Erstversorgung durch eine Notärztin mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste. Gegen die beiden Schläger wurden Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (pol)