Mann flüchtet nach Unfall in Ofterdingen

OFTERDINGEN. Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Rottenburg seit Sonntagvormittag gegen einen noch unbekannten Autofahrer.

Gegen 9.45 Uhr war ein 42-Jähriger mit einem VW auf dem Verbindungsweg von Ofterdingen in Richtung Bodelshausen unterwegs. Hierbei kam ihm ein bislang unbekannter Pkw mit offenbar überhöhter Geschwindigkeit entgegen. Um einen Zusammenstoß auf der engen Fahrbahn zu verhindern, musste der 42-Jährige nach rechts ausweichen, wodurch er jedoch mit seinem Fahrzeug in den Straßengraben stürzte. Durch den Aufprall erlitt der Mann leichte Verletzungen. Der Schaden an seinem VW beläuft sich auf rund 7.000 Euro.

Ohne sich um den Verletzten und die weiteren Unfallfolgen zu kümmern, flüchtete der unbekannte Pkw-Lenker von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Rottenburg bittet unter Telefon 07472/9801-0 um Zeugenhinweise zu dem unfallbeteiligten Autofahrer und seinem Fahrzeug.