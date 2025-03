Mann führt Pitbull in Reutlingen ohne Maulkorb und Steuermarke aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Gegen einen 31-jährigen Mann ermittelt die Verkehrspolizei Tübingen wegen mehrerer Verstöße in Zusammenhang mit einem Pitbull. Der Mann war am Dienstagabend, gegen 17 Uhr, in der Albstraße durch eine Polizeistreife kontrolliert worden. Hierbei führte er seinen Pitbull mit sich, eine Steuermarke konnte er für diesen jedoch nicht vorweisen. Da für den acht Monate alten Hund neben einem Leinen- auch ein Maulkorbzwang gilt, sieht sein Halter einer entsprechenden Anzeige entgegen. Zudem erfolgt wegen der fehlenden Steuermarke ein Bericht an die Stadt Reutlingen. (pol)