Mann entreißt Kind in Unterhausen das Handy und wirft es mit voller Wucht zu Boden

LICHTENSTEIN-UNTERHAUSEN. Ein bislang unbekannter Mann hat am Montagnachmittag einem Kind das Handy abgenommen und erheblich beschädigt. Der zehnjährige Junge befand sich gegen 15 Uhr am Eingangsbereich der Ernst-Braun-Halle in Unterhausen. Offensichtlich grundlos riss ihm dort ein bislang unbekannter Mann das Handy aus der Hand und warf es mit voller Wucht auf den Boden.

Anschließend ging der Unbekannte, ohne ein Wort zu sagen, weiter. Der Schaden am Handy dürfte mehrere hundert Euro betragen. Der Unbekannte wird als circa 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß, mit dünner Statur, blonden Dreadlocks und Haarspange sowie mit Jeans und Nike-Schuhen bekleidet beschrieben. Außerdem soll er während der Tat eine Bierflasche in der Hand gehabt haben. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Pfullingen unter Telefon 07121/9918-0. (pol)