Mann entblößt sich vor junger Frau im »Bota« in Tübingen - Polizei sucht Zeugen

TÜBINGEN. Ein Unbekannter hat sich am Donnerstagnachmittag im Alten Botanischen Garten (»Bota«) in Tübingen in der Öffentlichkeit entblößt, teilte die Polizei mit. Gegen 17.20 Uhr saß eine junge Frau auf einer Parkbank parallel der Rümelinstraße, als aus einem Gebüsch ein Mann hervortrat, die Hose herunterzog und sein Glied entblößte. Nachdem die Frau aufgestanden und weggelaufen war, ging der Täter über eine dortige Brücke in Richtung Innenraum des Alten Botanischen Gartens davon.

Der Gesuchte ist circa 175 Zentimeter groß, ungefähr 50 Jahre alt und von schlanker Statur. Er hat dunkle Haare, einen dunklen Teint und trug zur Tatzeit einen Stoppelbart. Bekleidet war er mit einer beigefarbenen Hose und einem T-Shirt. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 070719721400 beim Polizeirevier Tübingen zu melden. (pol)