Mann entblößt sich in Reutlingen vor Frau - Polizei sucht Zeugen

REUTLINGEN. Ein Unbekannter hat sich am Sonntagmorgen im Stadtgebiet von Reutlingen in der Öffentlichkeit entblößt. Kurz vor 8 Uhr war eine Fußgängerin in der Bismarckstraße unterwegs, als ihr im Bereich der Planie ein Mann entgegenkam, berichtet die Polizei. Dieser war zunächst wenige Schritte in Richtung Charlottenstraße gegangen und hatte dann zur Geschädigten hin umgekehrt. Dabei hatte der Unbekannte sein erigiertes Glied entblößt. Nach der Tat lief der Täter in Richtung Kaiserstraße davon.

Der Unbekannte ist circa 170 bis 180 Zentimeter groß, ungefähr 20 bis 30 Jahre alt und von normaler Statur. Er war komplett dunkel gekleidet und trug eine schwarze Strickmütze sowie eine schwarze Einwegmaske. Zeugenhinweise zum Unbekannten nimmt das Polizeirevier Reutlingen unter der Telefonnummer 071219423333 entgegen. (pol)