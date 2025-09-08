Mann entblößt in Tübingen vor junger Frau sein Glied - Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Wegen des Verdachts der Vornahme exhibitionistischer Handlungen ermittelt das Polizeirevier Tübingen seit Sonntagabend gegen einen Unbekannten. Gegen 20.10 Uhr entblößte der circa 70 Jahre alte und ungefähr 180 Zentimeter große Mann an der Tübinger Haltestelle Wilhelmstraße gegenüber einer Heranwachsenden sein Glied, berichtet die Polizei. Der Täter, der im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden konnte, hat graue Haare und buschige Augenbrauen. Er trug ein blaues Britney-Spears-T-Shirt, Jeans-Hotpants sowie schwarze Schuhe. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tübingen unter der Telefonnummer 070719721400 entgegen.