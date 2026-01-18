Mann belästigt Frauen in Reutlinger Club und wehrt sich gegen Festnahme

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In den frühen Sonntagmorgenstunden ist die Polizei wiederholt wegen einem 22 Jahre alten Mann zu einer Gaststätte in der Emil-Adolff-Straße ausgerückt. Gegen 0.30 Uhr meldeten Sicherheitsmitarbeiter des Clubs, dass es zu einem Vorfall mit mehreren Personen gekommen sei. Drei Männer im Alter zwischen 22 und 29 Jahren hatten zuvor augenscheinlich mehrere weibliche Gäste belästigt und waren der Gaststätte verwiesen worden.

Nachdem die Streife den Vorfall zunächst klären konnte, wurden die Beamten gegen 2 Uhr erneut alarmiert, da zwei der beteiligten Männer zurückgekehrt waren. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen zeigte sich der 22-jährige Mann zunehmend aggressiv und widersetzte sich seiner geplanten Verbringung auf das Polizeirevier.

Erst durch den Einsatz mehrerer Beamten und unter erheblichem Kraftaufwand gelang es schließlich, dem Mann Handschließen anzulegen. Für ihn endete die Nacht in einer polizeilichen Arrestzelle. Des Weiteren erwartet ihn aufgrund der begangenen Straftaten nun eine entsprechende Strafanzeige. (pol)