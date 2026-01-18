FWV-Neujahrsempfang im Reutlinger Spitalhof: »Gürtel enger schnallen«

Auf Herausforderungen, aber auch auf beeindruckende Zahlen verwiesen am Freitagabend FWV-Fraktionsvorsitzender Georg Leitenberger (von links), Hochschul-Präsidentin Prof. Sabine Löbbe und FWV-Vorsitzender Jürgen Neumeister.

REUTLINGEN. Ein herausforderndes Jahr 2025 liegt hinter Reutlingen, so FWV-Vorsitzender Jürgen Neumeister am Freitagabend. »Gestiegene Lebenshaltungskosten, Veränderungen in der städtischen Finanzlage, Herausforderungen in Schulen, Verkehr und Wohnungsbau« würden jedoch nicht dazu führen, dass sich die Freie Wählervereinigung entmutigen lasse.

Bevor Gastrednerin Prof. Sabine Löbbe als erste Reutlinger Hochschul-Präsidentin zu Wort kam, wäre eigentlich die musikalische Umrahmung angesagt gewesen. Doch die fiel zunächst aufgrund eines Missverständnisses aus: »Wenn die Freien Wähler jetzt singen würden, wäre der Saal vermutlich schnell leer«, hatte Neumeister gemutmaßt.

Wechsel im Vorstand steht bevor

Für ihn selbst sei dies der letzte Neujahrsempfang als FWV-Vorsitzender – er habe seinen Wohnort nach Sigmaringen verlegt und könne die Aufgabe künftig nicht mehr wahrnehmen. Ein Nachfolger sei bereits gefunden, sofern er bei der Hauptversammlung gewählt werde. Der Betzinger Michel Ehinger stelle sich zur Verfügung.

»Brücken bauen«, lautete das Motto des Gastvortrags von Sabine Löbbe am Freitagabend im Spitalhof. Brücken in die Zukunft zu bauen bedeute nämlich gleichzeitig, Brücken in die Stadtgesellschaft zu bauen.

Löbbe punktete mit beeindruckenden Zahlen: 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftige die Hochschule, fast alle würden in der Region leben. Hinzu kommen rund 5.000 Studierende aus über 80 Ländern. »Sechs Fakultäten gibt es an der Hochschule, insgesamt 49 Studiengänge von Biomedizin bis zur Sozialen Arbeit«, so die Hochschul-Leiterin.

»Viele der Studierenden bleiben in der Region«, sagte Sabine Löbbe. Zudem sei die Forschung an der Hochschule »immer anwendungsorientiert« – es gebe gemeinsame Projekte mit der Stadt etwa auf dem Weg zur Klimaneutralität. Die Hochschule forsche zudem in einer Kooperation mit den Kreiskliniken, so die Präsidentin, die auch auf die Zusammenarbeit mit Reutlinger Schulen verwies, mit der Wirtschaft, mit Unternehmen und bei der Gründung von Startups helfe.

Stellenabbau: Auch in Reutlingen

»Brücken bauen lohnt sich«, so Löbbe. Zumal rund 50 Prozent der Studierenden in MINT-Fächern eingeschrieben seien – deren Absolventen besonders von der Wirtschaft gesucht würden. »Wir schaffen Ressourcen für die Zukunft«, sagte Sabine Löbbe. Dennoch gelte grundsätzlich: »Brücken müssen gemeinsam von allen Seiten gebaut werden.«

Georg Leitenberger warf als FWV-Fraktionsvorsitzender in seiner Rede ebenfalls einen Blick zurück auf 2025 in Reutlingen: Massiver Arbeitsplatzabbau bei Bosch, Cellforce-Porsche, Stoll, Manz und der Reiff-Gruppe musste hingenommen werden.

Die Achalmstadt sei »traditionell stark in Industrie und Mittelstand«, so Leitenberger. »Es zeigt sich, wie schwierig der Strukturwandel tatsächlich ist.« Nun müssten »die richtigen Weichen gestellt und Chancen genutzt werden«. Windkraft sei ein weiteres bewegendes Reutlinger Thema gewesen.

Nicht alle (auch in der FWV-Fraktion nicht) »sind glücklich über die zwei geplanten Windräder am Käpfle«. Die Mehrheit der Freien-Wähler-Fraktion habe die ablehnende Haltung in den drei betroffenen Bezirksgemeinden unterstützt – aber eben nicht alle Fraktionsmitglieder. »Genau das ist jedoch unsere Stärke – wir haben keinen Fraktionszwang, denken nicht parteipolitisch«, sagte Georg Leitenberger.

Die Aussicht auf 2026 sei nicht berauschend: »Reutlingen wird gezwungen sein, den Gürtel noch enger zu schnallen«. Immerhin: Die FWV versuche im Kreis zusammen mit der CDU eine Erhöhung der Kreisumlage zu verhindern. Die Musik beim Neujahrsempfang kam im Übrigen dann doch noch: Musikschülerin Masika Nkom Ngo Pouhè begeisterte das Publikum mit zwei Klavierstücken. (GEA)