So hilft die Schreiambulanz am Reutlinger Klinikum

REUTLINGEN. Im Betzinger Heimatmuseum kann eine Krippe abgeschaut werden, in der ein weißes Stoffband gespannt ist. Damit wurden früher Kleinkinder fixiert, um ihren Müttern das Arbeiten zu ermöglichen. Und noch vor einigen Jahrzehnten galt es als vernünftig, Babys einfach »ausschreien« zu lassen. Eltern, die über schreiende Kinder klagten, bekamen oft zu hören, das müsse man eben aushalten. Inzwischen haben sich die Zeiten glücklicherweise geändert. Das sagt die Diplom-Pädagogin Ingrid Löbner. Die 68-Jährige leitet die Schreiambulanz am Reutlinger Klinikum am Steinenberg, die zum Jahresbeginn ihre Arbeit aufgenommen hat.

Bis zu einem gewissen Grad sei Schreien natürlich normal, und die allermeisten Kinder können sich mit Unterstützung ihrer Eltern auch wieder beruhigen. Das klappt aber nicht immer. Das sorgt dann für spürbaren Stress bei allen Beteiligten - was den Babys bei der Regulation ihrer Emotionen sicher nicht weiterhelfe. Löbner nennt eine Orientierung, ab wann sich Eltern professionelle Hilfe holen sollten: »Wenn Eltern merken, der Umgang mit dem Kind strengt mich nur noch an und ich bin erschöpft, dauergestresst und es geht nicht mehr - dann sollten sie sich Hilfe holen.« Es sei normal, dass Eltern müde seien - aber dauerhafte Erschöpfung sei ein Alarmzeichen. Oftmals hätten die Eltern aber unbegründete Versagensängste. Deshalb sei es wichtig, dass Kinderärzte und Hebammen die Schreiambulanz empfehlen.

Der neutrale Blick von außen

Denn oftmals kann in diesem Fall der professionelle Blick von außen helfen. »Wenn Babys ständig schreien, ist es oft ein Regulationsproblem, da können auch Kleinigkeiten manchmal viel bewirken«, weiß Löbner. Ein Projekt arbeitet mit gehäkelten Tüchern, die den Babys etwas zum Festhalten geben, zugleich aber nicht die Gefahr des Erstickens mitbringen. Die Diplom-Pädagogin merkt aber auch, wenn mehr hinter dem Gebrüll steckt: Stress der Eltern, Einsamkeit, familiäre Konflikte. »Babys nehmen viel mehr wahr, als man denkt, und verstehen auch viel mehr.« Löbner kann dann mit kleinen Tipps und Tricks helfen, aber auch mit klarer Kommunikation: »Manche Babys brauchen einfach den Körperkontakt zur Mutter. Auch wenn das die Großmutter enttäuscht und sich der Papa unberechtigte Vorwürfe macht - da hilft es, wenn jemand von außen deutlich darüber spricht.«

Die Diplom-Pädagogin Ingrid Löbner (rechts) bietet jungen Familien individuelle Unterstützung an. Foto: Klinikum am Steinenberg Die Diplom-Pädagogin Ingrid Löbner (rechts) bietet jungen Familien individuelle Unterstützung an. Foto: Klinikum am Steinenberg

Mitunter ist es auch das Trauma der Geburt, das Babys nicht zur Ruhe kommen lässt. Und in ganz seltenen Fällen machen schlicht körperliche Ursachen die Anbindung der Schreiambulanz an die Kinderklinik sinnvoll. Dort können auch ärztliche Untersuchungen durchgeführt werden. Babys und deren Eltern zu zeigen, was hilft, aus der Stress-Eskalation herauszukommen, sei also sehr individuell. »Da allein herauszukommen, ist für junge Familien oft schwer«, hat Bianca Haase, die Chefärztin der Kinderklinik, beobachtet. »Eltern zu sein, ist eine Dauerbeanspruchung.« Haase betont: »Influencerinnen sind nicht die wahre Welt.« Im Internet würden Eltern oft lesen, was anderen geholfen habe - im jeweiligen Einzelfall. Viel sinnvoller sei es, Fachleute um Rat zu bitten.

Die Kosten für die Beratung in der Schreiambulanz übernehmen die Krankenkassen, Voraussetzung ist eine Überweisung vom Haus- oder Kinderarzt. »Eine Regulationsstörung zu behandeln, bringt Ruhe in die Familien«, weiß Ingrid Löbner. Und die 68-Jährige betont, dass dies für eine gesunde Entwicklung essenziell sein kann: »Frühe Erfahrungen bleiben nicht ohne Folgen, wenn sie so schwer bleiben.« Für das Klinikum am Steinenberg ist die neue Schreiambulanz daher ein wichtiger Punkt im Portfolio des sozialpädiatrischen Zentrums (SBZ), betont Chefärztin Haase. Ein Ziel der Schreiambulanz sei es, Eltern kurzzeitig einen ersten Vorstellungstermin anzubieten. »Wir müssen den Eltern dann helfen, wenn sie Hilfe brauchen«, sagt Löbner und spricht davon, dass in der Schreiambulanz »Medizin und Psychologie Hand in Hand gehen, damit das Kind wieder ins Lot kommt«. (GEA)

