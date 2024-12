Mann bei Arbeitsunfall in Sickenhausen schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-SICKENHAUSEN. Schwere Verletzungen hat ein 55-Jähriger bei einem Arbeitsunfall am Montagmittag auf einer Baustelle in der Friedrichstraße erlitten. Gegen 13.30 Uhr war der Mann in einer ausgehobenen Grube tätig, in deren Bereich zeitgleich auch Baggerarbeiten stattfanden. Der 55-Jährige wurde in der Folge von sich lösender Erde und Schutt teilweise überschüttet. Kollegen eilten dem Mann zu Hilfe und halfen ihm aus der Grube. Vom Rettungsdienst wurde der Schwerverletzte in eine Klinik eingeliefert. (pol)